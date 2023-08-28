Центральный аппарат исполнительной власти переведут на систему электронного документооборота

в рамках системы «Цифровое правительство» центральные аппараты исполнительной власти, в целях ускорения процесса перехода на безбумажную работу, Модуль «edo.izro.uz» перенесен в систему электронного документооборота.

Также в информационных системах республиканских и местных исполнительных органов используются уникальные идентификаторы системы «Цифровое правительство» и реестр ссылок и классификаторы размещены в информационной системе, им придется пользоваться публичными ссылками и классификаторами.