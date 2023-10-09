Центральный банк Израиля вмешивается, чтобы стабилизировать обменный курс

Центральный банк Израиля собирается провести интервенцию на сумму 30 миллиардов долларов для стабилизации обменного курса.

«Банк Израиля объявляет программу продажи иностранной валюты на сумму 300 миллиардов долларов. . В течение этого периода банк будет смягчать волатильность курса шекеля и работать над обеспечением его ликвидности на рынке”, – говорится в официальном заявлении.

Банк Израиля примет дополнительные меры, если $30 млрд. Интервенция не стабилизирует ситуацию. «Помимо $30-миллиардной программы, в случае необходимости банк предложит рынку до $15 млрд ликвидности через механизм SWAP. Банк Израиля будет следить за развитием событий и при необходимости примет меры всеми доступными способами”, – говорится на официальном сайте Банка Израиля.