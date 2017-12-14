Центризбирком РФ насчитал 15 желающих баллотироваться в президенты

Об этом 14 декабря сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

«По нашим подсчетам, выявленных по желанию где-то порядка 13-15 кандидатов. Но это начало. Когда начнется избирательная кампания, то появится еще инициатива», — сказала Гришина.

Она отметила, что активность уже сейчас довольно высокая, среди претендентов «есть люди и более, и менее известные».

«Надо понимать, что у нас более 60 политических партий, каждая из них имеет право выдвинуть кандидата», — уточнила она.

По ее словам, выборное законодательство РФ гарантирует равенство на выборах всех кандидатов.

«Все кандидаты должны пройти определенные требования, получить определенную поддержку со стороны избирателей. Если кандидат такую поддержку получает, то ему гарантируется равный доступ к эфиру, бесплатное эфирное время, бесплатные печатные площади, равный доступ к проведению наружной рекламы», — пояснила Гришина.

Она подчеркнула, что ЦИК России будет жестко следить за соблюдением принципов равенства и добавила, что по сравнению с прошлыми кампаниями, значительно уменьшилось количество подписей, которые кандидат должен собрать в свою поддержку.

«Самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей, партийный кандидат — 100 тыс. Раньше эти цифры были и миллион, и два. Сейчас намного проще стать кандидатом», — цитирует Майю Гришину «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 14 декабря на большой пресс-конференции заявил, что пойдет на выборы 2018 года самовыдвиженцем. Совфед планирует назначить выборы президента на 18 марта 2018 года.

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