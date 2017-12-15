Центробанк: инфляция в России в 2017 году уложится в рамки 2,4-2,6%

Это следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованного 15 декабря. Банк России улучшил прогноз по годовой инфляции.

В сентябрьском докладе о ДКП регулятор ожидал роста цен по итогам года на 3,5-3,8%. Этот прогноз несколько раз уточнялся: так, в ноябре Банк России ожидал годовую инфляцию в 2,5-2,7%.

Как говорится в докладе, невысокому уровню инфляционного давления в экономике, помимо временных факторов, способствовало также сохранение умеренной потребительской и кредитной активности и продолжившееся снижение инфляционных ожиданий. Эту тенденцию регулятор считает следствием собственной умеренно-жесткой денежно-кредитной политики.

В докладе также отмечается сдерживающее влияние на инфляцию динамики курса рубля, который оставался более крепким, чем в конце прошлого года. Этот фактор, как полагают в ЦБ, исчерпает свое влияние на инфляцию в ближайшие месяцы.

По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция составила 2,5%. Как заявила на пресс-конференции 15 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина, ключевую роль в таком существенном снижении инфляции сыграли успехи сельского хозяйства.

«Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре составил всего лишь 1,1%», — сказала Эльвира Набиуллина.

По ее словам, эффекты, связанные с высоким урожаем 2017 года, будут постепенно исчерпываться. В первые месяцы 2018 года инфляция может колебаться около 3%.

«Во второй половине 2018 года инфляция, по нашей оценке, вплотную приблизится к 4%, по мере того, как влияние временных факторов этого года сойдет на нет», — цитирует главу Центробанка «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк 15 декабря снизил ключевую ставку до 7,75%.

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