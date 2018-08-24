Центробанк изменил правила оформления электронного договора ОСАГО

Нововведения должны упростить этот процесс.

ЦБ установил требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика, ввел правило, согласно которому электронный договор ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения, а также определил, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

Кроме того, определили, что ключ простой электронной подписи должен будет состоять только из латинских букв и цифр. Это позволит избежать путаницы в символах при регистрации автовладельца на сайте страховщика.

Документ также определяет случаи, когда электронный договор ОСАГО может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков, сообщает ТАСС.

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