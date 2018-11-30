Центробанк одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО

Совет директоров Банка России утвердил порядок применения страховщиками новых правил расчета коэффициентов «возраст-стаж», а также предельных размеров базовых ставок тарифа.

Коридор базовых ставок тарифа по ОСАГО расширили на 20% вверх и вниз. В ЦБ пояснили, что уже в ближайшее время документ направят на регистрацию в Минюст. В настоящее время коридор базового тарифа ОСАГО составляет 3 тыс. 432 рублей — 4 тыс. 118 рублей.

Принятый ЦБ документ предполагает его расширение до 2 тыс. 746 — 4 тыс. 942 рублей. ЦБ планировал расширить тарифный коридор и начать первый этап реформы ОСАГО еще 31 августа, однако из-за того, что проект технически не успевали зарегистрировать в Минюсте, расширение коридора было перенесено на осень.

В сентябре регулятор инициировал повторное исследование тарифов ОСАГО, так как убыточность этой отрасли снизилась. Именно из-за высокой убыточности сегмента ОСАГО ЦБ решил реформировать рынок: в 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд рублей. Проведенное Банком России исследование тарифов ОСАГО показало, что в среднем стоимость полиса не должна вырасти более чем на 1,5%.

В октябре зампред ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что ЦБ надеется на то, что указание о расширении тарифного коридора в ОСАГО будет направлено на регистрацию в Минюст до конца года, а новые тарифы начнут действовать с 2019 года.

Утвержденное советом директоров ЦБ указание вводит более гибкую систему коэффициентов «возраст-стаж» (КВС), в которой вместо нынешних четырех ступеней их будет сразу 58, что позволит лучше дифференцировать расчет стоимости полисов — для опытных водителей старшего возраста они станут дешевле, а для молодых и неопытных — дороже, пишет РБК.

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