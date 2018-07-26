Центробанк перенесет сроки повышения тарифа ОСАГО

Начало первого этапа тарифной реформы в ОСАГО, который предполагает расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз, может быть перенесено с конца лета на начало осени.

Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния в кулуарах глобального семинара Международной ассоциации страховых надзоров.

«Просто технически не успеваем. Это именно техническая сдвижка, не в связи с какими-то обстоятельствами. В остальном ничего не поменялось», — сказал он.

Минфин РФ подготовил новые поправки в закон об ОСАГО. В частности, министерство в целях либерализации ОСАГО предлагает отменить региональный коэффициент и коэффициент мощности для определения стоимости полиса «автогражданки», а ввести новый, учитывающий стиль вождения.

Ранее сообщалось, что Банк России в середине мая объявил о старте с лета 2018 года масштабной реформы ОСАГО, которую планируется реализовать в три этапа, сообщает «Интерфакс».

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