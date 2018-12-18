Центробанк подал иск о банкротстве краснодарского банка «Первомайский»

У банка 23 ноября отозвали лицензию.

Центральный банк России направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у краснодарского банка «Первомайский» 23 ноября отозвали лицензию. Вкладчики банка в декабре начали получать выплаты.

По информации ЦБ, ключевым направлением деятельности «Первомайского» было кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком, а основным источником средств для этого стали привлеченные средства населения. При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, и Центробанк неоднократно требовал досоздать резервы на возможные потери по займам.

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