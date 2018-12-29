Минюст зарегистрировал указание банка, расширяющее тарифный коридор в ОСАГО на 20% в обе стороны от 2 тыс. 746 рублей до 4 тыс. 942 рублей.

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января 2019 года.

Указание также вводит более гибкую систему коэффициента «возраст—стаж» (КВС) с более детальной градацией (58 ступеней вместо действующих четырех). Кроме того, реформируют и коэффициент аварийности — бонус-малус (КБМ). Его будут назначать водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитывать не будут.

Сейчас коридор базового тарифа, в рамках которого страховщики самостоятельно определяют стоимость полиса ОСАГО, составляет 3 тыс. 432 рублей — 4 тыс. 118 рублей, пишет «Коммерсантъ».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник