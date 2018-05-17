Центробанк разработал пластиковую банкноту к ЧМ по футболу — 2018

Купюру представят общественности в ближайшее время.

Об этом сообщила первый заместитель регулятора Ольга Скоробогатова. По ее словам, разработка памятной банкноты к ЧМ-2018 уже завершена.

Известно, что купюру номиналом 100 рублей выпустит «Гознак». Она станет первой российской пластиковой банкнотой, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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