Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых

Банк России 3 февраля по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых.

В совете директоров пояснили, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. Замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов.

По прогнозу регулятора, при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте сохраняется возможность того, что инфляция в этом году не достигнет целевого уровня 4%.

Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики запланировано на 24 марта, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», совет директоров Банка России 16 декабря 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%. Банк России 16 сентября объявил о снижении ключевой ставки до 10% годовых. В предыдущий раз Центробанк снижал ключевую ставку в июне до 10,5%.

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