Центробанк: в 2019 году подорожают сигареты, вино, бензин и машины

Это следует из доклада Банка России «О денежно-кредитной политике».

Документ опубликован на сайте Центробанка. По его данным, уровень инфляции в следующем году может вырасти с 4% до 6% в пике. В розничной торговле, транспорте и строительстве при этом цены могут вырасти на 8% по сравнению с уровнем 2018 года.

Подорожание произойдет из-за двух основных факторов: роста акцизов и требования ВТО. В результате это приведет к повышению цен на продукты, в том числе на хлеб, фрукты и овощи. Вырастут затраты на транспортировку товаров и их складское хранение.

Так, с 1 января 2019 года акцизы на легковые автомобили вырастут на 4%. Это вызовет повышение розничных цен на автомобили в среднем на 0,2%. С начала года также ожидается рост акцизов на сигареты на 9,1%, что приведет к их удорожанию на 4,6%. Ставки акцизов на алкоголь не изменятся, однако из-за отмены льготных акцизов на российское вино и шампанское ожидается рост средних цен на вино на 0,9%, сообщает телеканал «360».

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