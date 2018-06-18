Центробанк выпустил мобильное приложение «Банкноты Банка России»

18 июня в 13:53

С его помощью можно проверить подлинность купюр, определить номинал и год модификации, изучить их особенности — дизайн и визуальные защитные признаки.

Для этого достаточно навести на дензнак камеру мобильного устройства и выбрать необходимую функцию, которую предложит меню приложения. При этом всю информацию можно не только увидеть, но и услышать с помощью встроенного голосового сопровождения на русском и английском языках, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Центрального банка РФ.

Таким образом можно определить номинал и год модификации купюры, посмотреть в интерактивной форме ее визуальные защитные признаки, а также получить краткие сведения про саму банкноту.

«В этом году наша страна принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, и мы специально выпускаем приложение , чтобы гости страны могли им воспользоваться, больше узнать о банкнотах Банка России, а главное — понять, как проверить их подлинность», — рассказал заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Банк России выпустил памятную полимерную купюру к ЧМ-2018. В Краснодар такие банкноты доставили 22 мая.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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