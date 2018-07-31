Центробанк выпустил памятные монеты в честь мультфильма «Ну, погоди!»

Общий тираж превысит 500 тыс. экземпляров.

Эмиссия приурочена к 50-летию выхода на экраны первой серии мультфильма. Серебряные монеты номиналом в 3 рубля выпускаются тиражом в 3 тыс. штук, они отчеканены из недрагоценных металлов. Их два вида — обычные, которых 450 тыс. штук, и со специальным исполнением — 50 тыс. штук.

На оборотной стороне всех монет изображены сцены с Волком и Зайцем. По окружности расположена надпись «Ну, погоди!».

Первый мультфильм «Ну, погоди!», который лег в основу сериала, вышел в альманахе «Веселая карусель». С 1969 по 1986 год было снято 16 классических серий. Волка озвучивал Анатолий Папанов, Зайца — Клара Румянова. В 1993 году, уже после смерти Папанова, было снято еще две серии, для озвучки которых использовались фрагменты старых записей актера. В 2005 году вышли еще два выпуска, снятые Алексеем Котеночкиным и озвученные артистами Игорем Христенко и Ольгой Зверевой, пишут «Известия».

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