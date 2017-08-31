Центробанк запустил портал для повышения финансовой грамотности россиян

В регуляторе отмечают, что ресурс рассчитан на широкую аудиторию, обладающую разным объемом знаний об экономике и разными финансовыми возможностями.

«В материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый: от необходимости взять кредит и выбрать наиболее удачный вариант накопления денег до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии»,— говорится в сообщении Центробанка.

Информационно-просветительский ресурс также включает раздел для преподавателей, методистов и волонтеров финансового просвещения.

На портале уже опубликовано несколько материалов, распределенных по темам: «Деньги», «Финансовое планирование», «Накопить и сохранить», «Взять в долг», «Приумножить», «Защитить имущество и сбережения», «Начать бизнес», «Обеспечить будущее» и «Осторожно, мошенники!». Помимо этого на сайте есть три сервиса — кредитный и депозитный калькуляторы, а также страница для проверки легитимности финансовых организаций, пишет «Коммерсантъ».

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