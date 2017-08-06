Центровой Иван Нелюбов стал игроком ПБК «Локомотив-Кубань»

Контракт с баскетболистом подписан на один сезон.

«Переход в «Локомотив» — это большой вызов, ведь от клуба всегда высокие ожидания, а внутри команды серьезная конкуренция. Но я готов принять этот вызов и буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь «Локо» и порадовать краснодарских болельщиков», — сказал Иван Нелюбов.

Ранее спортсмен выступал за ЦСКА, ВЭФ, «Нижний Новгород» и «Литкабелис», а прошлый сезон провел 24 матча за пермскую «Парме». Его средние показатели составляли 8 очков, 3,4 подбора и 0,9 результативной передачи за 16 минут на паркете, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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