Цены на электроэнергию в РФ показали максимум. Но это всё равно в 10 раз ниже, чем в некоторых странах Европы

В Австрии готовятся к отключениям, во Франции раздают компенсации за отопление дровами.

Оптовые цены на электроэнергию в России выросли в декабре до исторического максимума. Речь о биржевых ценах в европейской части РФ и на Урале, которые взлетели до 1,8 тысяч рублей за 1 мегаватт-час. Сейчас ситуация изменилась, цены уже пошли вниз.

Причиной резкого скачка стал одновременный вывод сразу нескольких АЭС на плановый и неплановый ремонт, пишет «Коммерсант». Блоки на Ростовской, Нововоронежской, Ленинградской и Балаковской станциях отключали планово, были также несколько внеплановых остановок. Генерирующим компаниям пришлось задействовать тепловые станции, энергия которых зависит от газа. В настоящее время ситуация вернулась к норме.

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Исторический максимум зафиксировали в субботу 24 декабря. Тогда 1 мегаватт-час стоил 1800 рублей. Это цены для коммерческих потребителей, для населения цены искусственно снижают.

«Нехарактерное наложение краткосрочных неплановых ремонтов в текущем декабре наблюдалось достаточно короткий период, максимум которых пришелся на 22–24 декабря», — отметили в диспетчере энергосистеме, «Системном операторе».

В «Сообществе потребителей энергии» тоже считают, что скачок вызван внеплановыми работами и снижением выработки. В Федеральной антимонопольной службе анализируют причины роста. Там отметили, что на рост цен повлияли снижение выработки ГЭС и увеличение предложения ТЭС.

Иллюстрация: управление по регулированию энергии (RAE)

При этом оптовые российские цены не сравнимы с европейскими. Греческие СМИ пишут, что их страна побила все возможные антирекорды по оптовой цене на электроэнергию. Уже неделю цены держатся на уровне 239,10 евро за мегаватт-час и выше. Это около 18 тысяч рублей, то есть в 10 раз больше, чем внеплановое повышение в России.

По данным греческого управления по регулированию энергии (RAE) на 29 декабря, оптовая цена электроэнергии составляет 248,24 евро (18780 рублей) за мегаватт-час. Также цены высоки на Мальте, в Италии и Турции — в среднем 204 евро (или 15430 рублей) за мегаватт-час.

Причем, по данным на конец декабря в некоторых странах Европы (например, в Германии и Дании) цены значительно меньше — в районе 14-15 евро за мегаватт-час, хотя еще несколько дней назад держались в районе 45 евро. Однако оптимизма это не внушает, обычным жителям в новом году в любом случае придется не просто.

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В Германии многие домохозяйства уже получили уведомления о грядущем повышении цен на электричество, пишет Deutche Wirschafts Nachrichten. Например, в Кёльне компания Rheinenergie с января будет взимать более чем в два раза большую плату за киловатт-час за базовое энергоснабжение — около 55 центов. В Потсдаме (Бранденбург) цены вырастут примерно на 21% до 46,5 цента за киловатт-час.

«MVV Energie в Мангейме (Баден-Вюртемберг) с января будет взимать чуть менее 45 центов за базовое энергоснабжение — вместо прежних 27 центов. Восточногерманский поставщик энергии EnviaM (Хемниц, Саксония) в будущем будет взимать 48,1 цента, что на 20,1 цента больше, чем раньше», — пишет DWN.

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В Мюнхене киловатт-час с Нового года будет стоить 61,9 цента (ранее было 25 центов). При этом домохозяйства и небольшие компании призывают к экономии.

Издание уточняет, что главная причина повышения — рост цен на газ, так как в оптовой биржевой торговле стоимость электроэнергии, вырабатываемой газовыми электростанциями, часто определяет цену на электроэнергию для всех других видов генерации. Причем часто в росте цен на газ винят Россию, начавшую в феврале специальную военную операцию на Украине, а также антироссийские санкции, введенные самой Европой.

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Во Франции жители получат компенсации от 50 до 200 евро за дрова из-за подорожания электричества. Дрова для отопления могут использовать около 2,6 млн домохозяйств. На самые большие компенсации могут рассчитывать семьи с небольшими доходами, дома которых отапливаются гранулами (пеллетами) — биотопливом из торфа.

Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер предупредила, что страну этой зимой могут ждать отключения света. По её словам, ситуация ухудшается, но виновата в этом не сама Европа, а Россия. В частности, Таннер считает, что за будущими отключениями стоят российские спецслужбы, а подача электричества нарушится из-за хакерских атак на западные энергосистемы.

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Ранее «Блокнот» рассказал, что британское телешоу стало разыгрывать оплату счетов за электричество. Популярное британское телешоу Spin to Win ранее разыгрывало денежные призы, однако разыгравшийся энергетический кризис в стране внес свои коррективы. Создатели программы решили разместить на колесе сектора с надписью «счета за энергию».