Цены на новостройки в России в 2023 году могут снизиться на 10-15%

Квартиры на вторичном рынке уже продаются с дисконтом в 5-10%.

Эксперты IX Российского ипотечного конгресса, проходящего 9 февраля в Москве, заявили: цены на первичную жилую недвижимость в 2023 году могут снизиться на 10-15%. А на рынке «вторички» уже идет спад: продавцы предлагают 5-10% дисконта, лишь бы только быстрее продать.

Как считают участники ипотечного конгресса, дело не в экономическом кризисе, а в искусственном завышении цен на квартиры в 2021-2022 годах. Тогда ценник взлетел на 30%, а теперь начался обратный процесс.

Правда, дешевеет недвижимость медленнее: застройщики не хотят расставаться со сверхприбылями. На их фоне держат «потолок» и частные продавцы. Однако, реальность вынуждает и тех, и других снижать цены. Дело в том, что, скажем, спрос на московские новостройки упал до шестилетнего минимума.

Когда в сентябре 2022-го россияне бежали от мобилизации за границу, многие элитные квартиры продавались с уникальными скидками.

2022 год стал для рынка новостроек поворотным: рекордные продажи 2021 года сменились падением числа сделок, а цены стали снижаться.

На вторичном рынке в прошлом году рост цен уже тормозило снижение спроса, связанное с высокими ставками по ипотеке. А также тем, что значительное число платежеспособных граждан выехало за рубеж. Они же увеличили объем предложений на рынке «вторички», чем дополнительно повлияли на ценообразование. Особенно это было ощутимо в сентябре-октябре: улетавшие от мобилизации собственники скидывали недвижимость со скидкой до 30%.

В качестве определяющих факторов цен на новостройки в 2023 году эксперты называют ограниченный платежеспособный спрос (снижение доходов населения), высокое предложение на рынке (доля нераспроданных квартир), себестоимость строительства, а также условия по ипотеке.

Дешеветь будут и новостройки, и “вторичка”.

Поэтому, как считает руководитель аналитического центра Олег Репченко, цены могут упасть еще сильнее, чем на 10-15%:

«На рынке московского региона раздулся огромный ценовой пузырь. Стоимость вторичного жилья в Москве должна вернуться к уровню начала 2020 года, то есть скорректироваться примерно на 30% от максимумов весны 2022 года».

В общем, если вы намерены продать жилье, то вам лучше не откладывать. А вот если купить, то некоторая пауза позволит в дальнейшем сэкономить общую сумму расходов.