Цены на «Свет» и газ для жителей Узбекистана в этом году повышаться не будут – Минэкономики и финансов

Повышения цен на природный газ и электроэнергию для населения в Узбекистане в 2023 году не планируется. Об этом на пресс-конференции в АОКА сообщил заместитель министра экономики и финансов Дилшод Султанов. Скорее всего не увеличится, точно не увеличится для населения (отдельных лиц – ред.). Но это не значит, что мы не обсуждаем этот вопрос. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе обсуждаем некоторые социальные нормы», — сказал замминистра.

По его мнению, люди, потребляющие много газа и электроэнергии, которые носят дома футболки в холодной зимой богатые люди должны платить рыночную цену. «Это будет справедливо», — добавил Султанов.

«Если гражданин состоит на одном из социальных учетов, имеет низкую заработную плату, живет в двухкомнатной квартире, экономит электроэнергию и газ, такие люди должны быть поощряется. Такие тарифы действуют в большинстве стран. Однажды мы туда доберемся”, – сказал Дильшод Султанов.