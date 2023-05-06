Церемония коронации Карла III пройдет в Великобритании

Сегодня в 15:00 по ташкентскому времени Карла III (Карла III) Strong> коронация начинается. В последний раз это произошло в 1953.

Чарльзу придется принести присягу на верность Великобритании и Содружеству Наций. Ожидается, что новый монарх признает равенство всех религий, призовет к состраданию и поддержке англиканской церкви.

На коронации посетят более 200 на церемонию в Вестминстерском аббатстве было приглашено более 2000 гостей из страны. Зрителям более 1000 лет.

Они станут свидетелями роскошных церемоний и традиций, верно сохраненных на протяжении долгого времени.