Церемония закрытия Олимпиады пройдет 25 февраля в Пхенчхане

Спортсмены из России на закрытии Игр не смогут пройти под национальным флагом.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет. МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию», — объяснил позицию МОК президент комитета Томас Бах.

При этом ОКР рассчитывает, что в ближайшие дни его статус в МОК будет восстановлен.

В заключительный день Олимпиады-2018 в Пхенчхане будет разыграно четыре золота, сообщает «Интерфакс».

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Олимпийские игры — 2018

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