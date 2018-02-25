Церемония закрытия Олимпиады пройдет 25 февраля в Пхенчхане

Спортсмены из России на закрытии Игр не смогут пройти под национальным флагом.
Такое решение принял Международный олимпийский комитет. МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР).
«Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию», — объяснил позицию МОК президент комитета Томас Бах.
При этом ОКР рассчитывает, что в ближайшие дни его статус в МОК будет восстановлен.
В заключительный день Олимпиады-2018 в Пхенчхане будет разыграно четыре золота, сообщает «Интерфакс».
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Олимпийские игры — 2018
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