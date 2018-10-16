Церковный раскол не помешает передаче Благодатного огня в храмы России на Пасху

Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Принесение святынь совершается по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет говорить о таких договоренностях в отношении Константинопольской церкви», — пояснил представитель РПЦ.

Но на прибытие в Россию Благодатного огня, а также святынь из других церквей разрыв не должен повлиять, уверен Волков.

Среди реликвий церквей и монастырей, находящихся в подчинении Константинопольского патриархата, — Честной пояс Пресвятой Богородицы, части тернового венца Спасителя, мощи святых, чудотворные иконы, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом на заседании в Минске 15 октября. Такие действия последовали после согласия Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.

Теперь верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции.

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