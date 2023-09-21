Чарльз Браун был утвержден на посту главы Объединенного комитета начальников штабов США.

Сенат США одобрил кандидатуру генерала Чарльза Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов.

За кандидатуру Брауна проголосовали 83 человека, против – 11 человек.

Браун заменит Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, срок полномочий которого истекает 1 октября.

В 2020 году Браун стал первым афроамериканцем, утвержденным на посту главнокомандующего ВВС США.

Как председатель Объединенного комитета начальников штабов он станет вторым афроамериканцем, занявшим этот пост, после Колина Пауэлла.

Кроме того, Браун Подтверждение знаменует собой первый случай в истории США, когда высшие руководители Пентагона – министерство обороны указывает, что председателем Объединенного комитета начальников штабов является афроамериканец.