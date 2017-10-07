Час славы Кубани посвятили 65-летию президента России

Кубанцы подготовили поздравление Владимиру Путину в виде красочной акции.

На площади перед памятником казачеству традиционно прошел Час славы Кубани. Торжественный ритуал — развод казачьего караула, который проходит в краевой столице в полдень по воскресеньям, в этот раз перенесли на субботу, 7 октября, — в честь дня рождения главы государства Владимира Путина.

Взвод почетного караула заступил на пост, пройдя перед этим торжественным строем в сопровождении духового оркестра по улице Краснодара. Затем ко взрослым казакам присоединились ученики кадетских корпусов и классов со всего края. Больше 600 ребят выстроились вокруг памятника и трижды прокричали «Любо!», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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