Часть детской хоккейной команды из Краснодара покинула Китай

«Буйволы 2008» долгое время не могли вернуться домой из-за тайфуна, но 19 сентября вылетели в Москву из Пекина.

Остальные спортсмены сборной Краснодарского края и тренеры пока ожидают рейс в китайском городе Шэньчжэнь.

Тайфун «Мангхут» обрушился на Гонконг, китайские провинции и Филиппины на выходных. Сила ветра достигала 100 км/ч, пострадали сотни человек. Были отменены авиарейсы, остановлены пути сообщения железнодорожного транспорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», детская хоккейная команда Краснодара 17 сентября застряла в аэропорту Китая из-за тайфуна.

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