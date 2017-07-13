Часть долгов КТТУ погасят из бюджета Краснодара

Об этом заявил мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с работниками предприятия.

Счета трамвайно-троллейбусного управления арестованы налоговой службой. Общий долг — почти 800 млн рублей. В этом году мэрия сможет выплатить лишь часть суммы. Размер субсидии городские депутаты определят в ближайшие дни на внеочередной сессии. Деньги в первую очередь направят на погашение задолженности за горюче-смазочные материалы и на выплату налогов. Поставщики ГСМ и электроэнергии согласны подождать. Так что весь общественный транспорт по-прежнему будет выходить на маршруты ежедневно. Евгений Первышов также сообщил, что процесс сокращения штата предприятия остановлен.

«Сокращать людей, которые знают свою работу и разбираются в ней, конечно, недопустимо. Потом восстановить что-то будет достаточно тяжело. На рынке труда сегодня нет таких ценных специалистов, как те, что здесь работают, чтобы в дальнейшем можно было набрать других», — сказал глава Краснодара.

Чиновники и руководство КТТУ собираются разработать план действий, чтобы вывести предприятие из кризиса. Транспортному управлению также подыскивают нового хозяина, более рачительного и эффективного, чем предыдущие. С начала года в КТТУ уже дважды сменился директор. Несмотря на финансовые трудности, проезд со скидкой сохраняется для всех льготников. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, студенты, пенсионеры и еще больше десятка категорий. Они могут получить электронный проездной. Он, как и бумажный, не ограничивает количество поездок, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», директором КТТУ временно назначили Геннадия Фролова. Предыдущий директор Иван Полухин в июле написал заявление об увольнении с должности руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Он занимал этот пост с 3 марта. До Полухина предприятие возглавлял Алексей Князев, который покинул должность директора по собственному желанию в январе.

В гордуме в ближайшее время рассмотрят вопрос о выделении субсидий на погашение долгов КТТУ. В настоящее время общая сумма задолженности предприятия составляет около 800 млн рублей, в замене или обновлении сейчас нуждаются 144 трамвая.

Ранее заместитель главы города Евгений Зименко заявил, что проблемы КТТУ копились годами, «одним махом» ситуацию на предприятии не исправить.

Материал об одном дне из жизни Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления смотрите здесь.

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