Часть Республики Адыгея войдет в состав краснодарской агломерации

Вопросы сотрудничества в сфере социально-экономического развития двух регионов обсудили губернатор края Вениамин Кондратьев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Встреча состоялась в Краснодаре. Приветствуя руководителя Адыгеи, Кондратьев отметил, что территории связывают не просто тесные экономические и социальные связи, но и по-настоящему дружеские отношения.

«Адыгея, как и Краснодарский край, разработала стратегию развития до 2030 года. Достижение заявленных целей во многом зависит от реализации совместных проектов. Один из ключевых — формирование краснодарской агломерации. В ее состав войдут Краснодар с прилегающими муниципалитетами, а также Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея», — отметил губернатор.

По его словам, первоочередная задача — сформировать единый центр принятия решений — совет краснодарской экономической зоны. Это поможет решить ряд проблем, в том числе логистических.

«За последние несколько лет построен ряд важных дорог, соединяющих Кубань и Адыгею. Это дорога до Мезмая, трасса Уляп-Тенгинская. Сейчас тема, волнующая жителей обоих регионов, — новый Яблоновский мост. Он должен заменить существующий, который уже не справляется с нагрузкой», — подчеркнул Кондратьев.

Как сообщил вице-губернатор Анатолий Вороновский, проектно-сметная документация подготовлена. Она включает два этапа — строительство моста в 480 м и двухуровневой развязки.

«Краснодарский край обратился в федеральный центр с тем, чтобы этот проект был включен в Стратегию пространственного развития страны», — пояснил заместитель руководителя региона.

Кумпилов отметил, что возведение современного Яблоновского моста позволит организовать беспрепятственное движение транспорта, избавит от изнуряющих пробок.

«Мост — это важная артерия между регионами. Такие совместные проекты одинаково важны как для Краснодарского края, так и для Адыгеи. Нам необходимо отстаивать их вместе на федеральном уровне», — подчеркнул Кумпилов.

В ходе встречи участники также обсудили вопросы энергоснабжения. Как заметил Кондратьев, у края и Адыгеи одно энергетическое пространство и общая проблема — нехватка мощностей.

«Это то, что сегодня сдерживает развитие экономики и приход инвесторов, которые из-за энергодефицита не могут развивать производства. Уверен, создание в рамках агломерации совета краснодарской экономической зоны поможет нам выйти на новый уровень в решении и этого вопроса», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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