Часть Украины – земля древней Венгрии – Виктор Орбан

Об этом заявил премьер-министр Венгрии в эфире радио Кошута.

“Потери украинцев – это наши потери. В наших личных интересах, чтобы успешная Украина была нашим соседом до Венгры тоже живут на Украине,часть Украины это земля древней Венгрии,которая сейчас Украина.Закарпатские венгры не переселялись,их туда ветром не занесло.Они всегда там жили,это их страна.,это – это их земля. Они тоже гибнут на войне, мы, венгры, как минимум дважды мотивированы на установление мира в Украине и всегда ищем возможности внести свой вклад в установление мира”, – отметил Премьер-министр Венгрии.