Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставят на Кубань

Казаки Кубанского казачьего войска в пасхальную ночь 16 апреля доставят частицу благодатного огня в храмы всех районов края.

Такое поручение дал атаман войска Николай Долуда.

Почетный караул, а также атаманы близлежащих к столице края районов будут встречать огонь в аэропорту Краснодара. После этого с частицей святыни казаки отправятся в храмы своих муниципалитетов.

До конца праздничного Пасхального богослужения частица Благодатного огня из Иерусалима прибудет в храмы всех муниципальных образований Кубани, — сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», десятки тысяч христиан со всего мира собрались на улицах Старого Иерусалима в ожидании Благодатного огня, который ежегодно загорается накануне православной Пасхи.

В 2017 году Пасху в один день отмечают христиане всех конфессий.

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