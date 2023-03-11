Частным шахматным клубам выделяют площади без арендной платы

The оглашен проект постановления Президента «О мерах по дальнейшей популяризации шахмат среди населения и подготовке к проведению 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане в 2026 году».

В проекте постановления о мерах, связанных с дальнейшей популяризацией шахмат шахмат среди населения и определены подготовка к проведению 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане в 2026 году.

Проект решения предусматривает: