Частным шахматным клубам выделяют площади без арендной платы

Даша 11.03.2023 В мире

Частным шахматным клубам выделяются площади без арендной платы

The оглашен проект постановления Президента «О мерах по дальнейшей популяризации шахмат среди населения и подготовке к проведению 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане в 2026 году».

В проекте постановления о мерах, связанных с дальнейшей популяризацией шахмат шахмат среди населения и определены подготовка к проведению 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане в 2026 году.

Проект решения предусматривает:

  • систематическое проведение соревнований по шахматам в дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, профессиональные образовательные учреждения, высшие учебные заведения, предприятия и организации;

    • <научный метод, основанный на современных методах обучения шахматам постоянная подготовка учебно-методической литературы и создание системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки тренеров по шахматам на основе современных методов;

  • осуществление ряда мероприятий, направленных на развитие профессионального шахматного роста;
  • создание национальной электронной площадки, где постоянно ведется рейтинг шахматистов;
  • сдача в аренду частным шахматным клубам государственных объектов и «Молодежных центров» в регионах для организации ими шахматных клубов. место без оплаты;
  • выполнение мероприятий, направленных на решение организационных вопросов, связанных с проведением 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане в 2026 году.

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