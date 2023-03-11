Частным шахматным клубам выделяют площади без арендной платы

The оглашен проект постановления Президента «О мерах по дальнейшей популяризации шахмат среди населения и подготовке к проведению 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане в 2026 году».
В проекте постановления о мерах, связанных с дальнейшей популяризацией шахмат шахмат среди населения и определены подготовка к проведению 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане в 2026 году.
Проект решения предусматривает:
- систематическое проведение соревнований по шахматам в дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, профессиональные образовательные учреждения, высшие учебные заведения, предприятия и организации;
- осуществление ряда мероприятий, направленных на развитие профессионального шахматного роста;
- создание национальной электронной площадки, где постоянно ведется рейтинг шахматистов;
- сдача в аренду частным шахматным клубам государственных объектов и «Молодежных центров» в регионах для организации ими шахматных клубов. место без оплаты;
- выполнение мероприятий, направленных на решение организационных вопросов, связанных с проведением 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане в 2026 году.
<научный метод, основанный на современных методах обучения шахматам постоянная подготовка учебно-методической литературы и создание системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки тренеров по шахматам на основе современных методов;
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