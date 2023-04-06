Чавушоглу заявил, что Турция продолжает сотрудничество с ООН по вопросам экспорта российской продукции

Турция продолжает сотрудничать с ООН по решению проблем, связанных с экспортом российского зерна и удобрений. Об этом сообщил глава МИД Турции Мавлют Чавушоглу.

“На этот раз зерновое соглашение продлено на 60 дней, и Россия требует выполнения договоренностей. Мы работаем с ООН в этом плане», — цитирует его ТАСС.

Чавушоглу вместе со своими британскими и американскими коллегами Джеймсом Клеверли и Энтони Блинкеном отвечает за страхование судов, банковские операции и суда. в портах. отметил, что обсуждал темы службы.