Чеченский лидер Рамзан Кадыров Западная Белгородская область – Ахмат сообщил, что в состав батальона вошли бойцы. Об этом он сообщил после встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

По его словам, ответственность за диверсионные акты несут чеченские боевики совместно с другими подразделениями России. значительно повышает безопасность в приграничных районах.

Кадыров считает, что с учетом высокой боеготовности батальона «Запад-Ахмат» поставленные цели будут достигнуты без особых усилий.