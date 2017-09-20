Чемпион страны выбил «Кубань» из Кубка России по футболу

Встреча 1/16 турнира с московским «Спартаком» прошла на стадионе «Кубань» в Краснодаре 20 сентября.

На последних секундах первого тайма счет открыл атакующий полузащитник гостей Куинси Промес. На 53-й минуте футболист один на один вышел на вратаря «Кубани» Юрия Дюпина и оформил дубль. Хозяева так и не смогли ответить голом, итоговый счет — 0:2 в пользу «Спартака».

После проигрыша «желто-зеленые» покинули турнир.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 20 сентября ФК «Краснодар» проиграл «Томи» и вылетел из Кубка России.

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