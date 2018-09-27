Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии

Это решение приняли 27 сентября на исполнительном комитете УЕФА на заседании в штаб-квартире организации в Ньоне.

На проведение турнира также претендовала Турция.

Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте.

В чемпионате Европы 2024 года примут участие 24 команды. Для него должны быть задействованы десять стадионов, пишет «Чемпионат».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник