style=»width: 100%;»> Чемпионат мастерства среди агрономов состоится в Краснодаре

В конкурсе примут участие сотрудники организаций АПК из 11 регионов России.

С 27 по 29 сентября На территории Опытной станции учхоза «Кубань» Кубанского госагроуниверситета состоится отраслевой чемпионат WorldSkills по компетенции «Агрономия». Во время чемпионата пройдут панельные дискуссии по вопросам кадрового обеспечения и профильного образования в отрасли АПК, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

По словам организаторов конкурса, AgroSkills даст возможность обобщить лучший опыт, сформировать условия для профессионального развития сотрудников, обновить механизмы профессиональной подготовки, привлечь внимание целевой аудитории к решению стратегических задач развития профобразования.

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