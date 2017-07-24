Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Сочи

А в России в 2018 году состоится Конгресс Международной ассоциации бокса.

Оба этих решения приняли 24 июля на проходящем в Москве заседании исполкома AIBA.

«У бокса в России большие традиции, сомнений в победе не было. Проведена хорошая работа, была сильная заявка. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдет на самом высоком уровне», — заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Помимо России, на проведение турнира претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил в СССР в 1989 году. Женский чемпионат мира Россия принимала в 2005 году, соревнования прошли в Подольске, сообщает ТАСС.

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