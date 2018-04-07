Чемпионат России по керлингу среди женских команд пройдет в Сочи

Турнир состоится с 8 по 14 апреля в спортивном центре «Ледяной куб».

В соревнованиях примут участие команды из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Иркутской, Челябинской, Новосибирской, Свердловской областях и Республики Татарстан.

Чемпионат России проводится в группах «А» и «Б» в два этапа. Матчи турнира группы «А» состоят из десяти эндов, игры группы «Б» — из восьми эндов. Все матчи проводятся с экстра-эндами до выявления победителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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