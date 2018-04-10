Черчесов назвал уровень футболистов «Краснодара» недостаточным для сборной

Главный тренер сборной рассказал, почему в национальной команде нет игроков из «Краснодара», кроме Федора Смолова.

«Мы же вызывали одного, второго, третьего. Мы же сравниваем. Для нас нет разницы, за какой клуб выступает игрок. Главное для нас — качества игрока и как мы можем их использовать. У нас был и Газинский, и Шишкин, и Петров. Считаем, что другие игроки на этих позициях в какой-то степени лучше. Поэтому делаем ставку на других. Если они опять станут лучше, то обратим внимание на них», — сказал в программе «Foot’Больные люди» Станислав Черчесов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на групповом этапе домашнего чемпионата мира сборная России проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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