Черчесов: в моральном плане мы победили, в спортивном — нет

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своих впечатлениях от выступления команды на чемпионате мира — 2018.

«Есть две составляющие: моральная, которую мы реально выполнили, — страна была едина, все радовались и все довольны — и спортивная. Если в моральном плане мы победили, то в спортивном — нет, и это огорчает, потому что мы были в шаге от полуфинала, мы бы играли против Англии, и у нас был бы шанс выйти в финал и побороться за титул, хотя в нас никто не верил», — заявил Черчесов.

Он добавил, что команде хочется иметь в руках кубок, титул, однако он рад, что болельщики остались довольны, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии. Сборная Хорватии обыграла команду Англии и стала вторым финалистом ЧМ. В финале турнира 15 июля хорваты встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла команду Бельгии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля будет сыграно 64 матча.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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