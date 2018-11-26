Черчесова наградили орденом за вклад в развитие отечественного футбола

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом «Слава Осетии».

По словам Битарова, впервые в истории сборная команда России достигла столь высокого результата.

«Это, бесспорно, ваша тренерская заслуга и воля игроков, настроенных вами на серьезную, бескомпромиссную борьбу», — отметил он.

Черчесов поблагодарил руководителя республики за оказанное внимание и вручил футболку сборной России с автографами игроков национальной команды, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии. Для российской команды выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на мировых первенствах в постсоветский период. Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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