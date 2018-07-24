Черчесова номинировали на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Церемония вручения наград пройдет 24 сентября в Лондоне.

В число номинантов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола помимо Станислава Черчесова вошли Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Вальверде («Барселона») и Зинедин Зидан (тренер «Реала» в сезоне-2017/18).

На чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России под руководством Черчесова показала свой лучший результат в новейшей истории, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в четвертьфинале турнира сборная России проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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