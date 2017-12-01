Через сайт госуслуг кубанцы смогут восстановить или оформить документы

Достаточно просто зарегистрироваться на портале и через личный кабинет выбрать необходимые услуги.

На сайте можно получить помощь в работе с документами на недвижимость. Даже если некоторых бумаг не хватает, их можно будет отыскать в архиве и восстановить.

«Мне досталось наследство от бабушки — дом. Не хватало некоторых документов. И я не представляю, как бы я ходил по МФЦ, стоял в очередях в рабочее время. Мне очень удобно, я зарегистрировался на сайте ПГУ», — рассказал житель Краснодара Сергей Самгинов.

Сайт будет полезен не только тем, у кого возникли проблемы с документами. На pgu.krasnodar.ru можно проверить, есть ли у вас штрафы ГИБДД или задолженности по налогам. К слову, последний день их оплаты — 1 декабря. Со 2 декабря налоговики начнут начислять пеню.

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