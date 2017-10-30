Черноморский флот до конца года получит два корабля с ракетами «Калибр»

В 2018 году флот пополнится головным патрульным кораблем нового поколения «Василий Быков».

Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».

«До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» и очередной малый ракетный корабль «Вышний Волочек»», — сказал Королев.

Он напомнил, что за последние несколько лет Черноморский флот получил подводные лодки проекта 636.3, а также фрегаты проекта 1135.6 и малые ракетные корабли проекта 21631, оснащенные высокоточным оружием.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что сторожевик «Адмирал Макаров» уже прошел государственные испытания.

Корабли проекта 1135.6, в числе которых «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения, как самостоятельно, так и в составе соединений.

«Вышний Волочек» проходит заводские испытания в Новороссийске.

Корабли проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, сообщает «Интерфакс».

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