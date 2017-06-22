Черноморский флот в весенний призыв пополнили 1,7 тыс. новобранцев

Это почти 65% от общего числа военнослужащих по призыву, которые будут проходить службу на кораблях в береговых и авиационных частях флота.

Новобранцы прошли медицинское обследование, психологическое и социологическое тестирования. После приемно-технической комиссии призывников распределяют для общевойсковой подготовки в специальные роты, сформированные на время призывной компании.

По данным проведенного анкетирования, более 95% новобранцев прибыли на ЧФ с желанием служить, около 5% женаты, более 90% считают себя верующими, принадлежащими к различным религиозным конфессиям.

Призывная компания закончится 15 июля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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