Черноморский флот получил необитаемый подводный аппарат «Марлин-350»

Новейший телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) «Марлин-350» в марте поступил на Черноморский флот. Носителем подводного беспилотника стал спасательный буксир СБ-739.

На судне СБ-739 6 марта в Стрелецкой бухте Севастополя подняли Андреевский флаг. Буксир и базирующийся на его борту «Марлин-350» вошли в состав 145-го аварийно-спасательного отряда ЧФ.

Длина «Марлина» составляет чуть менее 1 м, вес — 50 кг. Он способен работать в температурном коридоре от -20 до +50 °С. Рабочая глубина робота — 350 м, скорость — около 5 км/ч, или 2,5 узла. Робот будет искать на дне место аварии, а затем выводить к нему водолазов. «Марлин» также поможет снимать корабли с мели: обследует подводную часть застрявшего судна и выберет оптимальную траекторию маневра.

Помимо «Марлина», на борту буксира находится водолазный комплекс. Он позволяет работать одновременно трем глубоководным специалистам-спасателям на глубине до 100 м.

Ранее Черноморский флот получил буксир проекта 22870 «Профессор Николай Муру». Судно базируется сейчас в Новороссийске, оно оснащено подводным беспилотником «Фалкон-1000», пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поисково-спасательные силы Военно-морского флота России до конца года получат десять необитаемых подводных аппаратов «Марлин-350».

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