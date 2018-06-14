Черышева признали лучшим игроком матча Россия — Саудовская Аравия

Игра прошла 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Полузащитник сборной России Денис Черышев сделал в матче против Саудовской Аравии дубль.

Голосование за лучшего игрока прошло на сайте ФИФА, сообщает телеканал «360».

«Я даже не мечтал о таком! Слава богу, получилось выйти на поле и забить! Тренер перед выходом на замену говорил, что нужно компактно играть в обороне и попытаться забить на контратаках. Нужно не останавливаться, нам предстоит два тяжелых матча, которые нужно выигрывать», — сказал Черышев после матча.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Счет на 12-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

На открытии чемпионата мира по футболу выступил президент Владимир Путин. Мероприятие посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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