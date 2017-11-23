Четверых игроков «Локомотива-Кубани» вызвали в сборную на матч с Боснией и Герцеговиной

Главный тренер национальной команды Сергей Базаревич определил 12 игроков, которые отправились в Сараево на стартовый матч отборочного турнира Кубка мира — 2019.

В заявку сборной России попали защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (ЦСКА), форварды Семен Антонов (ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин (УНИКС, Казань), центровой Артем Клименко («Автодор»).

«Конечно, за четыре дня сборов успели не все, хотелось бы большего. Но, как уже сказал ребятам, если мы будем играть с хорошей самоотдачей, то за ее счет сможем покрыть какие-то недочеты. Нам не хватает «больших», однако по объективным причинам не можем взять Антипова и Балашова: Паша приболел, у Никиты трудности с документами. Посмотрим, как сложится первая игра. После нее определимся с составом на вторую», — цитирует Базаревича пресс-служба РФБ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего на сборы в Новогорск вызвали 15 баскетболистов. В заявку на матч не попали защитник «Пармы» Иван Ухов, форвард «Локомотива-Кубани» Павел Антипов и форвард литовского «Пено Жвайгждес» Никита Балашов.

Первый матч квалификации Кубка мира — 2019 сборная России проведет 24 ноября в гостях у команды Боснии и Герцеговины. Спустя три дня сборная примет команду Бельгии в Нижнем Новгороде.

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