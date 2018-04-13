Четыре бренда кубанской сметаны признали качественными и безопасными

Эксперты Роскачества исследовали 50 брендов сметаны с жирностью 20%.

В результате качественными и безопасными признали 42 товара, из них 36 являются товарами повышенного качества. Сметана брендов «Коровка из Кореновки» и «Кубанская буренка» получила 5,5 баллов, «Кубанский молочник» и «Домик в деревне» — 5,44 баллов.

Специалисты обнаружили нарушения в сметане восьми торговых марок, а первые позиции в списке заняла сметана брендов «Простоквашино», «Брест-Литовск», «Бежин луг» и «Амка», сообщается на сайте Роскачества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», все образцы проверяли на соответствие ГОСТу и техническому регламенту, а также собственному стандарту Роскачества. Важным вектором исследования стало изучение детального состава молочного продукта. Специалисты также исследовали сметану на соответствие заявленной массовой доле жира и изучили ее органолептические показатели.

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