С ушибами, переломами рук и ребер они обратились за медицинской помощью. Троих пассажиров электрички пришлось госпитализировать.

Обвал песчано-глиняной смеси остановил электропоезд, который следовал из Белореченска в Гойтх. Два вагона съехали с рельсов. ЧП случилось рано утром 24 декабря.

«В настоящий момент пассажиры электропоездом доставлены в населенный пункт Туапсе. На месте работает оперативная группа, спасатели, подразделение федеральной противопожарной службы. Проводятся работы по восстановлению дорожного движения. Сил и средств достаточно», — сказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Краснодарскому краю Павел Иванов.

На месте схода селя работают около 80 человек, задействовано 15 единиц техники. На движение ж/д транспорта эта авария не повлияет. Обстоятельства ЧП на железной дороге сейчас проверяет Южное следственное управление на транспорте.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник