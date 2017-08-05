Четыре игрока краснодарского ГК СКИФ выступят на ЧМ в Грузии

В Тбилиси 8 августа стартует 7-й чемпионат мира среди юношеских команд (до 19 лет).

За победу будут бороться 24 сборные со всего мира. В составе команды из России выступят четыре игрока СКИФа: вратарь Денис Заболотин, полевые игроки Сергей Николаенков, Савелий Шалабанов и Батыр Биданок.

На групповом этапе россиянам предстоит сыграть со сборными Испании, Сербии, Словении, Туниса и Мексики.

Завершится чемпионат мира в Грузии 20 августа. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, сообщает пресс-служба ГК СКИФ.

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